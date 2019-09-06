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Азаренко и Барти вышли в финал US Open в парном разряде

Азаренко и Барти вышли в финал US Open в парном разряде
Теннис / US Open 2019 0

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и представительница Австралии Эшли Барти вышли в финал Открытого чемпионата США в парном разряде. В 1/2 финала Азаренко и Барти менее чем за час разгромно переиграли дуэт Виктории Кузьмовы (Словакия) и Александры Саснович (Белоруссия) в двух партиях со счетом 6:0, 6:1.

Победительницы выполнили две подачи навылет, сделав 9 невынужденных и одну двойную ошибку, также реализовали 5 брейк-пойнтов из 10. Проигравшая пара не подала ни одного эйса и не имела ни одного брейка-пойнта, совершив 25 невынужденных ошибок и одну двойную. Всего за матч Азаренко с Барти выиграли 59 очков, их соперницы — лишь 31.

В финале Азаренко и Барти сыграют с победительницами матча Элизе Мертенс/Арина Соболенко (Бельгия/Белоруссия, 4) — Каролин Долхайд/Ваня Кинг (США).

US Open — парный разряд (ж). 1/2 финала
06 сентября 2019, пятница. 01:05 МСК
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
Эшли Барти
Австралия
Эшли Барти
В. Азаренко Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
       
6 		6  
0 		1  
         
Виктория Кужмова
Словакия
Виктория Кужмова
Александра Саснович
Беларусь
Александра Саснович
В. Кужмова А. Саснович
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