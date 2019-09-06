Кабаль и Фара вышли в финал парного US Open

Колумбийцы Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара уверенно вышли в финал Открытого чемпионата США в парном разряде. В полуфинале колумбийцы, посеянные на турнире под первым номером, победили пару британцев Джейми Маррея и Нила Скупски. Матч продолжался чуть более двух часов, и завершился со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (10:8).



Аргентинцы совершили 4 эйса, одну двойную ошибку, выиграли 14 геймов, из которых 3 подряд. Их соперники совершили 1 эйс, две двойные ошибки, выиграли 12 геймов.



В финальной игре Кабаль и Фара встретятся с испанцем Марселем Гранольерсом и аргентинцем Орасио Себальосом, которые ранее победили немцев Кевина Кравица и Андреаса Миса.



Финальная встреча US Open состоится 6 сентября.

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