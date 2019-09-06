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Андрееску вышла в финал US Open

Андрееску вышла в финал US Open
Теннис / US Open 2019 0

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла в финал Открытого чемпионата. В полуфинальном матче она переиграла бельгийку Элису Мертенс 7:8 (7:3), 7:5. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

Бьянка выполнила 7 подач навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. Представительница Бельгии сделала 2 эйса, совершила 4 двойные ошибки, реализовала 3 брейк-пойнта из 13. Всего за матч Андрееску выиграла 96 очков, а её соперница — 88.

В финале турнира канадка сыграет с американской Сереной Уильямс, которая вышла в финал уже в 10 раз.

Уильямс является шестикратной чемпионкой US Open в одиночном разряде. В 2018 году она проиграла в финале японке Наоми Осаке. Однако в этом сезоне Осака не смогла защитить титул, уступив Бенчич в четвёртом круге турнира.

Соревнования в женском одиночном разряде завершатся 7 сентября.

US Open (ж). 1/2 финала
06 сентября 2019, пятница. 04:00 МСК
Белинда Бенчич
12
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
0 : 2
1 2 3
       
6 3 		5  
7 7 		7  
         
Бьянка Андрееску
15
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
С. Уильямс обыграла Свитолину и в 10-й раз вышла в финал US Open
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