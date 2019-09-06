Андрееску вышла в финал US Open

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла в финал Открытого чемпионата. В полуфинальном матче она переиграла бельгийку Элису Мертенс 7:8 (7:3), 7:5. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.
Бьянка выполнила 7 подач навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. Представительница Бельгии сделала 2 эйса, совершила 4 двойные ошибки, реализовала 3 брейк-пойнта из 13. Всего за матч Андрееску выиграла 96 очков, а её соперница — 88.
В финале турнира канадка сыграет с американской Сереной Уильямс, которая вышла в финал уже в 10 раз.
Уильямс является шестикратной чемпионкой US Open в одиночном разряде. В 2018 году она проиграла в финале японке Наоми Осаке. Однако в этом сезоне Осака не смогла защитить титул, уступив Бенчич в четвёртом круге турнира.
Соревнования в женском одиночном разряде завершатся 7 сентября.
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