Свитолина: у меня опять проблемы с коленом, но я не хочу сидеть на таблетках

Украинская теннисистка Элина Свитолина, в полуфинале US Open проигравшая Серене Уильямс, прокомментировала планы на ближайшее будущее и рассказала о проблемах с коленом.



«В субботу у меня рейс в Чжэнчжоу. Во вторник или среду пройдёт первый матч, так что времени на тренировки нет.



Пока постараюсь восстановиться, посмотрю, как все сложится, поскольку у меня вновь появились проблемы с коленом. А я не хочу, чтобы все было, как летом.



Посмотрим, что будет со здоровьем. Сейчас я хочу сыграть в Китае. Эти турниры очень важны для меня, потому что я пытаюсь попасть на итоговый.



Сегодня с коленом всё было хорошо, но только потому, что я приняла обезболивающие. Они быстро помогли. Но это неверный путь. Я не хочу сидеть на таблетках, скрывая боль. Мне 24 года, скоро 25. Впереди длинная карьера. Я не хочу повреждать связки», — приводит слова Свитолиной пресс-служба US Open.

С. Уильямс обыграла Свитолину и в 10-й раз вышла в финал US Open