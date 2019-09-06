Бычкова: Димитрову нечего терять, но он довольно прямолинейный теннисист

Бывшая российская теннисистка Екатерина Бычкова поделилась ожиданиями от полуфинального матча US Open между россиянином Даниилом Медведевым и представителем Болгарии Григором Димитровым.

«На мой взгляд, у Медведева есть все шансы выйти в финал. Во-первых, он хорошо играет всю эту серию. Во-вторых, он дошёл до полуфинала — даже несмотря на то что порой ему уже явно не хватает сил. Зато присутствует какой-то момент везения. Да, Вавринка обыграл Джоковича, но Стэн в любом случае не Джокович.

Медведев — фаворит в предстоящем матче, хотя Димитрову нечего терять. Болгарин здорово провёл этот турнир и тоже, как Медведев, первый раз сыграет в полуфинале. Даня — непредсказуемый теннисист, никогда не знаешь, какую тактику он изберёт. Не имеет никакого значения, что Димитров больше на несколько лет играет в туре: Григор — довольно прямолинейный теннисист.

Вполне возможно, всё обойдётся четырьмя сетами, как во многих матчах Медведева. Каждую игру половина зрителей и экспертов думают, что Медведев снимется, но он играет до конца, ему хватает сил на четыре сета. Тем более сейчас у него было два с половиной дня отдыха.

Как повлияют на Медведева непростые отношения с публикой? Да никак. По результатам можно сделать вывод, что это только придаёт Дане куража. Давайте откровенно: публика поддерживает тех, кто побеждает. Американцы любят звёзд и победителей, поэтому они будут болеть в полуфинале за Медведева так же сильно, как до этого освистывали его. Уже после матча с Вавринкой трибуны аплодировали россиянину. И в полуфинале с болельщиками проблем быть не должно», — цитирует Бычкову «Московский комсомолец».