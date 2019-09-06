Свитолина: с Шараповой Серена провела идеальный матч

Украинка Элина Свитолина, проигравшая 37-летней американке Серене Уильямс в полуфинале Открытого чемпионата США со счётом 3:6, 1:6, оценила выступление соперницы.
«Серена — лучшая теннисистка мира. Если ты не используешь свои шансы, она их больше не даст. Серена знает, что нужно делать. У неё невероятная сила. Её удары очень мощны. Это делает её легендарной теннисисткой. В важные моменты она прибавляет и показывает свой лучший теннис.
В некоторых матчах на этом турнире она не показала свой максимум. Хотя, думаю, никто не ожидал, что она так великолепно сыграет с Шараповой. Она провела идеальный поединок. В четвертьфинале она одержала победу за 44 минуты. Это было быстро.
Не думаю, что в матче со мной она играла великолепно, но в начале встречи она действовала на высоком уровне, это и стало решающим. То, чего смогла достичь Серена, невероятно. Только ей это по силам. Не думаю, что я буду играть в 37 лет", — цитирует Свитолину официальный сайт турнира.
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