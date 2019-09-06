19-летняя Андрееску поделилась ожиданиями от матча с Сереной в финале US Open

Канадка Бьянка Андрееску поделилась ожиданиями от матча с американкой Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. В августе они сыграли в финале турнира в Торонто. Серена снялась в ходе той встречи при счёте 1:3 в первом сете.

«Помню, как всегда говорила своей команде, что мечтаю сыграть с Уильямс, прежде чем она завершит карьеру. С нетерпением жду этого матча. Она потрясающая чемпионка на корте и за его пределами. Это будет весело. Помню, что смотрела её матчи ещё в 10 лет. Я видела большинство её побед на турнирах „Большого шлема“.

В субботу она будет сражаться за 24-й титул. Уверена, что Серена покажет свой лучший теннис. Я тоже постараюсь сделать это. Пусть победит сильнейшая.

В нашем финале в Торонто я не думала о том, кто находится на другой половине корта. Думаю, те четыре гейма помогут мне в субботу", — цитирует Андрееску официальный сайт тура.