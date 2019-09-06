Уверенная победа С. Уильямс над Свитолиной — в обзоре полуфинала US Open
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс, посеянная на Открытом чемпионата США под восьмым номером, вышла в финал, обыграв представительницу Украины Элину Свитолину (5) со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.
Серена 6 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету её соперницы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.
Видеообзор полуфинального матча доступен на «Чемпионате».
В финале 37-летняя Уильямс сыграет с 19-летней канадкой Бьянкой Андрееску, получившей 15-й номер посева. Турнир завершится 7 сентября.
В 2018 году победительницей US Open стала японка Наоми Осака.
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