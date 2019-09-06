Барти выразила восхищение игрой Азаренко в полуфинале US Open в парном разряде

Австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась впечатлениями от выхода в финал Открытого чемпионата США в парном разряде. В полуфинале она в дуэте с представительницей Беларуси Викторией Азаренко разгромила дуэт Виктория Кужмова (Словакия)/Александра Саснович (Беларусь) со счётом 6:0, 6:1.
«Думаю, с начала и до конца матча мы играли очень чисто. Поначалу нам удалось справиться в нескольких сложных геймах. В целом мы показали игру прекрасного уровня. Мы всем довольны. Вика сегодня играла просто необыкновенно. Я была рада просто сидеть рядом и наслаждаться поездкой.
Конечно, выступление в одиночном разряде было моим приоритетом. Но и в паре мне также хотелось насладиться игрой и добиться хорошего результата", — приводит слова Барти официальный сайт тура.
- 6 сентября 2019
-
12:08
-
11:45
-
11:23
-
11:03
-
10:45
-
10:32
-
10:09
-
09:42
-
09:34
-
09:34
-
08:15
-
08:00
-
07:29
-
06:46
-
06:37
-
03:57
-
03:30
-
00:28
- 5 сентября 2019
-
23:49
-
23:22
-
23:06
-
20:52
-
20:24
-
19:40
-
19:20
-
19:09
-
18:44
-
16:11
-
15:32
-
14:59
-
14:50
-
14:07
-
14:01
-
13:17
-
12:45