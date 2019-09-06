Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Барти выразила восхищение игрой Азаренко в полуфинале US Open в парном разряде

Барти выразила восхищение игрой Азаренко в полуфинале US Open в парном разряде
Теннис / US Open 2019 0

Австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась впечатлениями от выхода в финал Открытого чемпионата США в парном разряде. В полуфинале она в дуэте с представительницей Беларуси Викторией Азаренко разгромила дуэт Виктория Кужмова (Словакия)/Александра Саснович (Беларусь) со счётом 6:0, 6:1.

«Думаю, с начала и до конца матча мы играли очень чисто. Поначалу нам удалось справиться в нескольких сложных геймах. В целом мы показали игру прекрасного уровня. Мы всем довольны. Вика сегодня играла просто необыкновенно. Я была рада просто сидеть рядом и наслаждаться поездкой.

Конечно, выступление в одиночном разряде было моим приоритетом. Но и в паре мне также хотелось насладиться игрой и добиться хорошего результата", — приводит слова Барти официальный сайт тура.

Азаренко и Барти вышли в финал US Open в парном разряде
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент