Барти выразила восхищение игрой Азаренко в полуфинале US Open в парном разряде

Австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась впечатлениями от выхода в финал Открытого чемпионата США в парном разряде. В полуфинале она в дуэте с представительницей Беларуси Викторией Азаренко разгромила дуэт Виктория Кужмова (Словакия)/Александра Саснович (Беларусь) со счётом 6:0, 6:1.

«Думаю, с начала и до конца матча мы играли очень чисто. Поначалу нам удалось справиться в нескольких сложных геймах. В целом мы показали игру прекрасного уровня. Мы всем довольны. Вика сегодня играла просто необыкновенно. Я была рада просто сидеть рядом и наслаждаться поездкой.

Конечно, выступление в одиночном разряде было моим приоритетом. Но и в паре мне также хотелось насладиться игрой и добиться хорошего результата", — приводит слова Барти официальный сайт тура.