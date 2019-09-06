Азаренко прокомментировала выход в финал US Open в паре с Барти

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась впечатлениями от выхода в финал Открытого чемпионата США в парном разряде. В полуфинале она в дуэте с представительницей Австралии Эшли Барти разгромила дуэт Виктория Кужмова (Словакия)/Александра Саснович (Беларусь) со счётом 6:0, 6:1.

«В парном разряде у меня нет ни одного титула на турнирах „Большого шлема“. Это прекрасная возможность для меня. В эти две недели я наслаждаюсь пребыванием на корте. С каждым матчем мы играем всё лучше.

Выход в финал турнира «Большого шлема» недооценивать нельзя. Все игроки мечтают об этом. Конечно, выступление в одиночном разряде — приоритет для меня. Но финал в паре — это нечто особенное. Чувствую, что мне повезло", — цитирует Азаренко официальный сайт тура.

В финале Азаренко и Барти сыграют с победительницами матча Элисе Мертенс (Бельгия)/Арина Соболенко (Беларусь) — Кэролайн Долхайд (США)/Ваня Кинг (США).