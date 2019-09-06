Полуфинал US Open Медведев — Димитров начнётся 6 сентября не ранее 23:00 мск

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате США под пятым номером, в полуфинале сыграет с представителем Болгарии Григором Димитровым. Встреча начнётся сегодня, 6 сентября, не ранее 23:00 мск. По личным встречам счёт ничейный — 1-1.

Даниил впервые сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема». По итогам US Open он поднимется на четвёртую строчку рейтинга ATP.

Во втором полуфинале сыграют испанец Рафаэль Надаль, получивший второй номер посева, и итальянец Маттео Берреттини (24). Этот поединок стартует в субботу, 7 сентября, не ранее 00:30 мск.



В 2018 году победителем Открытого чемпионата США стал серб Новак Джокович. В нынешнем розыгрыше он не сумел защитить титул, снявшись в ходе матча 1/8 финала со швейцарцем Стэном Вавринкой.