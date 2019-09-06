П. Макинрой — о матче Медведева с Димитровым: склоняюсь к победе Григора
Чемпион «Ролан Гаррос» 1989 года в парном разряде, тренер и спортивный комментатор Патрик Макинрой предположил, что россиянин Даниил Медведев не сможет пробиться в финал нынешнего розыгрыша Открытого чемпионата США. В полуфинале уроженец Москвы, посеянный под пятым номером, сыграет с болгарином Григором Димитровым.
«Конечно, Даниил сейчас не готов на сто процентов в физическом плане. Он очень устал после четвертьфинала. Димитров же в матче с Федерером выглядел очень атлетичным. Он здорово обороняется. Я склоняюсь к его победе. Мы считали, что он будет игроком топ-10, но в последние 18 месяцев Григор потерял свою игру. Сейчас он вновь её нашёл», — приводит слова Макинроя New York Post.
Матч Медведев — Димитров состоится сегодня, 6 сентября.
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Россиянин Даниил Медведев бьётся за выход в финал US Open — 2019. Его соперник – болгарин Григор Димитров. Не пропустите!
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