Источник: у Берреттини роман с бывшей девушкой Кирьоса

Итальянский теннисист Маттео Берреттини, пробившийся в полуфинал Открытого чемпионата США 2019 года, встречается с австралийкой Айлой Томлянович, которая ранее была девушкой Ника Кирьоса, сообщает Tennis Tonic. Девушка присутствовала в боксе итальянца на игре с россиянином Андреем Рублёвым в четвёртом круге. Кроме того, итальянца заметили на трибуне на стартовой игре турнира с участием Томлянович.

В конце августа Айла вместе с Маттео и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом поужинали в одном из ресторанов Нью-Йорка.

Фото доступно в «инстаграме» Джованни Барточчи.

Берреттини, получивший на US Open 24-й номер посева, в полуфинале сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Маттео впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».