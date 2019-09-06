Источник: у Берреттини роман с бывшей девушкой Кирьоса
Итальянский теннисист Маттео Берреттини, пробившийся в полуфинал Открытого чемпионата США 2019 года, встречается с австралийкой Айлой Томлянович, которая ранее была девушкой Ника Кирьоса, сообщает Tennis Tonic. Девушка присутствовала в боксе итальянца на игре с россиянином Андреем Рублёвым в четвёртом круге. Кроме того, итальянца заметили на трибуне на стартовой игре турнира с участием Томлянович.
В конце августа Айла вместе с Маттео и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом поужинали в одном из ресторанов Нью-Йорка.
Фото доступно в «инстаграме» Джованни Барточчи.
Берреттини, получивший на US Open 24-й номер посева, в полуфинале сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Маттео впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».
Берреттини прокомментировал свой сенсационный прорыв на US Open
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