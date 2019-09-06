П. Макинрой: для Надаля US Open только начинается

Чемпион «Ролан Гаррос» 1989 года в парном разряде, тренер и спортивный комментатор Патрик Макинрой поделился ожиданиями от матча испанца Рафаэля Надаля с итальянцем Маттео Берреттини в полуфинале US Open и оценил шансы уроженца Манакора обойти швейцарца Роджера Федерера по количеству титулов на мэйджорах. В активе Роджера 20 таких трофеев, у Рафаэля — 18.



«Ещё до начала турнира я называл Надаля главным фаворитом. Ничего не изменилось. Берреттини — крепкий игрок, но мне сложно представить, как он может сделать брейк на подаче Надаля. Я буду удивлён, если Маттео выиграет хотя бы сет. Для итальянца полуфинал — это уже успех. Для Надаля же турнир только начинается.



Рафе по силам по меньшей мере в следующем году сравняться с Роджером по титулам на „Шлемах“. Когда видишь его в такой форме, то не находишь причин, почему он не сможет так играть ещё несколько лет. Не вижу причин, почему Надаль и Джокович не смогут обойти Федерера. Я не говорю, что ещё одна победа Роджера нереальна. Но легче ему точно не будет.

Никто не мог подумать, что Надаль — специалист по игре на харде. Но сейчас он как никогда здорово выглядит на этом покрытии", — цитирует Макинроя New York Post.