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Корретха рассказал, в чём Берреттини уступает Надалю

Корретха рассказал, в чём Берреттини уступает Надалю
Теннис / US Open 2019 0

Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции, бывшая вторая ракетка мира Алекс Корретха поделился ожиданиями от матча испанца Рафаэля Надаля с итальянцем Маттео Берреттини в полуфинале US Open.

«Маттео Берреттини впечатлил меня своей игрой. У него очень мощный удар с форхенда и подача. Он здорово умеет разнообразить игру резаным ударом с бэкхенда. Но, думаю, у него возникнут трудности с тем, как Рафа двигается по корту. Рафа быстрее его. Надаль сможет открывать корт. Резаным удар ты Рафу в тупик не поставишь.

Маттео нужно будет мощно подавать, атаковать как можно больше и всё время играть агрессивно. Надеюсь, он сможет восстановиться после игры с Монфисом. Я ожидаю хороший поединок, но Рафу считаю фаворитом", — приводит слова Корретхи Ubitennis.

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