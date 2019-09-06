Корретха рассказал, в чём Берреттини уступает Надалю

Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции, бывшая вторая ракетка мира Алекс Корретха поделился ожиданиями от матча испанца Рафаэля Надаля с итальянцем Маттео Берреттини в полуфинале US Open.
«Маттео Берреттини впечатлил меня своей игрой. У него очень мощный удар с форхенда и подача. Он здорово умеет разнообразить игру резаным ударом с бэкхенда. Но, думаю, у него возникнут трудности с тем, как Рафа двигается по корту. Рафа быстрее его. Надаль сможет открывать корт. Резаным удар ты Рафу в тупик не поставишь.
Маттео нужно будет мощно подавать, атаковать как можно больше и всё время играть агрессивно. Надеюсь, он сможет восстановиться после игры с Монфисом. Я ожидаю хороший поединок, но Рафу считаю фаворитом", — приводит слова Корретхи Ubitennis.
- 6 сентября 2019
-
15:40
-
15:25
-
15:01
-
14:34
-
13:54
-
13:26
-
13:03
-
12:44
-
12:08
-
11:45
-
11:23
-
11:03
-
10:45
-
10:32
-
10:09
-
09:42
-
09:34
-
09:34
-
08:15
-
08:00
-
07:29
-
06:46
-
06:37
-
03:57
-
03:30
-
00:28
- 5 сентября 2019
-
23:49
-
23:22
-
23:06
-
20:52
-
20:24
-
19:40
-
19:20
-
19:09
-
18:44