Корретха рассказал, в чём Берреттини уступает Надалю

Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции, бывшая вторая ракетка мира Алекс Корретха поделился ожиданиями от матча испанца Рафаэля Надаля с итальянцем Маттео Берреттини в полуфинале US Open.



«Маттео Берреттини впечатлил меня своей игрой. У него очень мощный удар с форхенда и подача. Он здорово умеет разнообразить игру резаным ударом с бэкхенда. Но, думаю, у него возникнут трудности с тем, как Рафа двигается по корту. Рафа быстрее его. Надаль сможет открывать корт. Резаным удар ты Рафу в тупик не поставишь.



Маттео нужно будет мощно подавать, атаковать как можно больше и всё время играть агрессивно. Надеюсь, он сможет восстановиться после игры с Монфисом. Я ожидаю хороший поединок, но Рафу считаю фаворитом", — приводит слова Корретхи Ubitennis.