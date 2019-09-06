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С. Уильямс назвала самых сложных соперниц в своей карьере

С. Уильямс назвала самых сложных соперниц в своей карьере
Теннис / US Open 2019 0

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о теннисистках, с которыми ей было сложнее всего играть в ходе карьеры.

«Сложно сказать. Я должна назвать Винус, потому что ей я больше всего проигрывала. Энен и Клейстерс, пожалуй, были великолепны. Пожалуй? Нет, они были по-настоящему великолепны. Также была Линдсей Дэвенпорт, потрясающая теннисистка. С ней было нелегко играть.

Также мне приходилось очень нелегко с Хингис. Так что наш список продолжает пополняться. За все эти годы было так много великолепных игроков", — приводит слова Уильямс официальный сайт Открытого чемпионата США.

В финале US Open-2019 Серена сыграет с 19-летней представительницей Канады Бьянкой Андрееску. Турнир завершится 7 сентября.

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