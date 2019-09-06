Руседски: Федерер больше не завоюет ни одного титула на ТБШ

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски предположил, что швейцарец Роджер Федерер не сможет больше выиграть ни одного турнира «Большого шлема». В активе уроженца Базеля 20 трофеев на этих соревнованиях.



«В 38 лет Федерер всё ещё показывает лучший теннис, который я когда-либо видел в исполнении игрока его возраста. Мне бы хотелось увидеть волшебную историю, но времени у Федерера уже не так много. Не думаю, что он завоюет хотя бы ещё один титул на турнирах „Большого шлема“.

Перед началом US Open я говорил, что у Федерера останется 20 титулов. Надаль выглядит фаворитом и может завоевать 19-й титул, а на следующем «Ролан Гаррос» — 20-й. Ему по силам обойти Федерера. Джоковичу для этого нужно здоровье.

Пожалуй, Федерер всё ещё переживает по поводу поражения от Новака в финале Уимблдона с двух матчболов. В 38 лет он ещё показывает изумительный теннис, но его организм уже не восстанавливается так, как раньше", — цитирует Руседски Tennis World USA.