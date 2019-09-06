Шварцман признал, что ему стоило рискнуть в матче с Надалем на US Open

Аргентинский теннисист Диего Шварцман, потерпевший поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата США, где его соперником был Рафаэль Надаль, признал, что обязан был действовать активнее по ходу встречи, особенно после того, как испанец в третьем сете дважды обращался к физиотерапевту. Надаль, посеянный под вторым номером, не отдал Шварцману (20) ни одного сета: 6:4, 7:5, 6:2.

«В третьем сете у меня был шанс, когда он позвал физиотерапевта. Он не очень хорошо играл в те моменты. Но я своим шансом не воспользовался. Я взял много хороших розыгрышей, но в важные моменты действовал не лучшим образом», — цитирует Шварцмана Tennis World USA.

До четвертьфинала US Open Шварцман отдал соперникам лишь один сет, уступив в первой партии Александру Звереву (6) в четвёртом круге.

Обыграв Шварцмана, Надаль вышел в полуфинал, где сыграет с итальянцем Маттео Берреттини (24). Матч начнётся не ранее 0:30 мск 7 сентября.



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