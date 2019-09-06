Чемпионка US Open: как только спортсмены видят Надаля, сразу начинают нервничать

Победительница Открытого чемпионата США 2015 года итальянка Флавия Пеннетта рассказала от своих ожиданиях перед полуфиналом текущего турнира, где её соотечественник Маттео Берреттини, посеянный под 24-м номером, сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем (2).
«Маттео сыграет с Надалем, а теннисисты, как только видят его, уже нервничают. Но он в состоянии хорошо играть и никогда не сдаётся», — приводит слова Пеннетты Tennis World USA.
Также итальянка прокомментировала победу Берреттини в четвертьфинале US Open, где его соперником был Гаэль Монфис (Франция, 13). Соперники сыграли все пять сетов, и Берреттини одержал победу со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5).
«Хорошо, что всё закончилось именно так. В какой-то момент казалось, что Маттео уже почти победил, но затем он сам усложнил себе жизнь. Несмотря на трудности, ему удалось одержать победу», — добавила она.
Берреттини и Надаль выйдут на корт не ранее 0:30 мск 7 сентября.
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