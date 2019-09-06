Беккер: Берреттини не останется «певцом одного хита»

Легендарный немецкий теннисист Борис Беккер предположил, что полуфиналист Открытого чемпионата США итальянец Маттео Берреттини войдёт в первую десятку мировой классификации, если продолжит прогрессировать. В четвертьфинале US Open 23-летний Берреттини, получивший от организаторов 24-й номер посева, в пяти сетах победил француза Гаэля Монфиса (13).

«Маттео заслужил эту победу. Он лучше Гаэля, потому как сильнее физически. Он невероятно талантливый молодой игрок. Лично меня его результаты не удивляют. Он не останется «певцом одной песни». Если он не сойдёт со своего пути, то станет игроком первой десятки», — цитирует Беккера Ubitennis.

В полуфинале US Open Берреттини сразится с Рафаэлем Надалем (2). Матч начнётся не ранее 0:30 мск 7 сентября.