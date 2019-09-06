Виландер: по ходу карьеры Надаль изменился сильнее, чем Федерер

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Матс Виландер рассказал, что, по его мнению, изменилось в игре Рафаэля Надаля с течением времени. Свой первый матч в туре Надаль сыграл ещё в 2002 году, когда ему не исполнилось и 16 лет.
«Рафа серьёзно изменился. Он стал отбивать удары с меньшим воздействием на мяч. Он контролирует весь корт за счёт своего бэкхенда. Он изменился сильнее, чем Федерер, хотя и тот тоже здорово эволюционировал. А Джокович всегда доминировал за счёт своего бэкхенда.
Рафа из тех парней, которые всегда хотят большего. Он постоянно работает над тем, чтобы прибавить. Он настоящий фанат эволюции», — цитирует Виландера Tennis World USA.
В полуфинале нынешнего US Open Надаль, посеянный на турнире под вторым номером, встретится с итальянцем Маттео Берреттини (24). В другой полуфинальной встрече сойдутся россиянин Даниил Медведев (5) и представитель Болгарии Григор Димитров, 78-я ракетка мира.
- 6 сентября 2019
-
19:49
-
19:26
-
18:57
-
18:27
-
18:10
-
17:30
-
17:01
-
16:44
-
16:09
-
15:40
-
15:25
-
15:01
-
14:34
-
13:54
-
13:26
-
13:03
-
12:44
-
12:08
-
11:45
-
11:23
-
11:03
-
10:45
-
10:32
-
10:09
-
09:42
-
09:34
-
09:34
-
08:15
-
08:00
-
07:29
-
06:46
-
06:37
-
03:57
-
03:30
-
00:28