Виландер: по ходу карьеры Надаль изменился сильнее, чем Федерер

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Матс Виландер рассказал, что, по его мнению, изменилось в игре Рафаэля Надаля с течением времени. Свой первый матч в туре Надаль сыграл ещё в 2002 году, когда ему не исполнилось и 16 лет.

«Рафа серьёзно изменился. Он стал отбивать удары с меньшим воздействием на мяч. Он контролирует весь корт за счёт своего бэкхенда. Он изменился сильнее, чем Федерер, хотя и тот тоже здорово эволюционировал. А Джокович всегда доминировал за счёт своего бэкхенда.

Рафа из тех парней, которые всегда хотят большего. Он постоянно работает над тем, чтобы прибавить. Он настоящий фанат эволюции», — цитирует Виландера Tennis World USA.

В полуфинале нынешнего US Open Надаль, посеянный на турнире под вторым номером, встретится с итальянцем Маттео Берреттини (24). В другой полуфинальной встрече сойдутся россиянин Даниил Медведев (5) и представитель Болгарии Григор Димитров, 78-я ракетка мира.

