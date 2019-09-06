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Виландер: по ходу карьеры Надаль изменился сильнее, чем Федерер

Виландер: по ходу карьеры Надаль изменился сильнее, чем Федерер
Теннис / US Open 2019 0

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Матс Виландер рассказал, что, по его мнению, изменилось в игре Рафаэля Надаля с течением времени. Свой первый матч в туре Надаль сыграл ещё в 2002 году, когда ему не исполнилось и 16 лет.

«Рафа серьёзно изменился. Он стал отбивать удары с меньшим воздействием на мяч. Он контролирует весь корт за счёт своего бэкхенда. Он изменился сильнее, чем Федерер, хотя и тот тоже здорово эволюционировал. А Джокович всегда доминировал за счёт своего бэкхенда.

Рафа из тех парней, которые всегда хотят большего. Он постоянно работает над тем, чтобы прибавить. Он настоящий фанат эволюции», — цитирует Виландера Tennis World USA.

В полуфинале нынешнего US Open Надаль, посеянный на турнире под вторым номером, встретится с итальянцем Маттео Берреттини (24). В другой полуфинальной встрече сойдутся россиянин Даниил Медведев (5) и представитель Болгарии Григор Димитров, 78-я ракетка мира.

Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Димитров в полуфинале US Open
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