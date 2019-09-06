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Колумбийцы Кабаль и Фара взяли титул в парном разряде US Open

Колумбийцы Кабаль и Фара взяли титул в парном разряде US Open
Теннис / US Open 2019 0

Колумбийские теннисисты Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара завоевали титул в парном разряде на Открытом чемпионате США. В финальном матче Кабаль и Фара, получившие первый номер посева, переиграли испано-аргентинскую пару Марсель ГранольерсОрасио Себальос (8): 6:4, 7:5. Матч продолжался 1 час 33 минуты.

Кабаль и Фара дважды подали навылет, допустили три двойные ошибки, выиграли 75 процентов очков на первой подаче, реализовали 3 брейк-пойнта из 13 и выиграли 10 из 11 геймов на своей подаче. Их соперники записали на свой счёт 4 эйса, но выиграли всего 24 процента очков на второй подаче, хотя отыграли 10 брейк-пойнтов из 13 и реализовали единственный свой брейк-пойнт. Обе пары совершили по 8 невынужденных ошибок.

US Open — парный разряд (м). Финал
06 сентября 2019, пятница. 19:25 МСК
Хуан-Себастьян Кабаль
Колумбия
Хуан-Себастьян Кабаль
Роберт Фара
Колумбия
Роберт Фара
Х. Кабаль Р. Фара
Окончен
2 : 0
1 2 3
       
6 		7  
4 		5  
         
Марсель Гранольерс
Испания
Марсель Гранольерс
Орасио Себальос
Аргентина
Орасио Себальос
М. Гранольерс О. Себальос
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