Колумбийцы Кабаль и Фара взяли титул в парном разряде US Open

Колумбийские теннисисты Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара завоевали титул в парном разряде на Открытом чемпионате США. В финальном матче Кабаль и Фара, получившие первый номер посева, переиграли испано-аргентинскую пару Марсель Гранольерс — Орасио Себальос (8): 6:4, 7:5. Матч продолжался 1 час 33 минуты.

Кабаль и Фара дважды подали навылет, допустили три двойные ошибки, выиграли 75 процентов очков на первой подаче, реализовали 3 брейк-пойнта из 13 и выиграли 10 из 11 геймов на своей подаче. Их соперники записали на свой счёт 4 эйса, но выиграли всего 24 процента очков на второй подаче, хотя отыграли 10 брейк-пойнтов из 13 и реализовали единственный свой брейк-пойнт. Обе пары совершили по 8 невынужденных ошибок.