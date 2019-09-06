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Соболенко и Мертенс вышли в финал US Open, где сыграют с Азаренко и Барти

Соболенко и Мертенс вышли в финал US Open, где сыграют с Азаренко и Барти
Теннис / US Open 2019 0

Представительница Беларуси Арина Соболенко и Элисе Мертенс из Бельгии вышли в финал женского парного разряда Открытого чемпионата США по теннису, победив американок Кэролайн Доулхайд и Ваню Кинг. Соболенко и Мертенс, посеянные под четвёртым номером, проиграли первый сет со счётом 4:6, но сломили сопротивление соперниц в следующих двух партиях: 6:3, 6:4.

На счету Соболенко и Мертенс 4 эйса и 16 отыгранных брейк-пойнтов из 19. Теннисистки допустили 6 двойных ошибок и 37 невынужденных. Доулхайд и Кинг трижды подали навылет и реализовали всего 3 брейк-пойнта из 19, допустив при этом 24 невынужденные ошибки.

В финале US Open Соболенко и Мертенс сразятся с парой Виктория Азаренко (Беларусь)/Эшли Барти (Австралия), получившей восьмой номер посева.

Барти выразила восхищение игрой Азаренко в полуфинале US Open в парном разряде
US Open — парный разряд (ж). 1/2 финала
06 сентября 2019, пятница. 21:15 МСК
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
Э. Мертенс А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
       
4 		6 6
6 		3 4
         
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
Ваня Кинг
США
Ваня Кинг
К. Доулхайд В. Кинг
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