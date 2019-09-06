Соболенко и Мертенс вышли в финал US Open, где сыграют с Азаренко и Барти
Представительница Беларуси Арина Соболенко и Элисе Мертенс из Бельгии вышли в финал женского парного разряда Открытого чемпионата США по теннису, победив американок Кэролайн Доулхайд и Ваню Кинг. Соболенко и Мертенс, посеянные под четвёртым номером, проиграли первый сет со счётом 4:6, но сломили сопротивление соперниц в следующих двух партиях: 6:3, 6:4.
На счету Соболенко и Мертенс 4 эйса и 16 отыгранных брейк-пойнтов из 19. Теннисистки допустили 6 двойных ошибок и 37 невынужденных. Доулхайд и Кинг трижды подали навылет и реализовали всего 3 брейк-пойнта из 19, допустив при этом 24 невынужденные ошибки.
В финале US Open Соболенко и Мертенс сразятся с парой Виктория Азаренко (Беларусь)/Эшли Барти (Австралия), получившей восьмой номер посева.
Барти выразила восхищение игрой Азаренко в полуфинале US Open в парном разряде
- 6 сентября 2019
-
23:44
-
22:20
-
21:08
-
20:54
-
20:31
-
19:49
-
19:26
-
18:57
-
18:27
-
18:10
-
17:30
-
17:01
-
16:44
-
16:09
-
15:40
-
15:25
-
15:01
-
14:34
-
13:54
-
13:26
-
13:03
-
12:44
-
12:08
-
11:45
-
11:23
-
11:03
-
10:45
-
10:32
-
10:09
-
09:42
-
09:34
-
09:34
-
08:15
-
08:00
-
07:29
Партнерский контент