Соболенко и Мертенс вышли в финал US Open, где сыграют с Азаренко и Барти

Представительница Беларуси Арина Соболенко и Элисе Мертенс из Бельгии вышли в финал женского парного разряда Открытого чемпионата США по теннису, победив американок Кэролайн Доулхайд и Ваню Кинг. Соболенко и Мертенс, посеянные под четвёртым номером, проиграли первый сет со счётом 4:6, но сломили сопротивление соперниц в следующих двух партиях: 6:3, 6:4.

На счету Соболенко и Мертенс 4 эйса и 16 отыгранных брейк-пойнтов из 19. Теннисистки допустили 6 двойных ошибок и 37 невынужденных. Доулхайд и Кинг трижды подали навылет и реализовали всего 3 брейк-пойнта из 19, допустив при этом 24 невынужденные ошибки.

В финале US Open Соболенко и Мертенс сразятся с парой Виктория Азаренко (Беларусь)/Эшли Барти (Австралия), получившей восьмой номер посева.