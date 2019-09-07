Медведев: Григор был ближе к победе, он мог меня дожать
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу в полуфинале US Open, где он обыграл болгара Григора Димитрова.
«Считаю, что в первом сете Григор был ближе к победе. Я не чувствовал энергии, и он мог меня дожать. Но выиграв первый сет, я почувствовал уверенность и понял, что смогу победить. Конечно, это можно назвать идеальным матчем перед финалом, потому что я затратил минимум времени для победы. Матч длился примерно 2 часа 30 минут, у нас были затяжные розыгрыши, но я рад, что уложился в 3 сета. Конечно, я помню, что такое проигрывать. Я проиграл Рафе очень быстро (в финале «Мастерса» в Монреале), поэтому буду настраиваться на финал», — сказал Медведев в интервью на корте.
US Open — 2019. Медведев — в финале! Это фантастика!
Даниил Медведев победил болгарина Григора Димитрова. Россиянин — в финале турнира «Большого шлема»! Такого не было 14 лет.
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