Медведев: Григор был ближе к победе, он мог меня дожать

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу в полуфинале US Open, где он обыграл болгара Григора Димитрова.



«Считаю, что в первом сете Григор был ближе к победе. Я не чувствовал энергии, и он мог меня дожать. Но выиграв первый сет, я почувствовал уверенность и понял, что смогу победить. Конечно, это можно назвать идеальным матчем перед финалом, потому что я затратил минимум времени для победы. Матч длился примерно 2 часа 30 минут, у нас были затяжные розыгрыши, но я рад, что уложился в 3 сета. Конечно, я помню, что такое проигрывать. Я проиграл Рафе очень быстро (в финале «Мастерса» в Монреале), поэтому буду настраиваться на финал», — сказал Медведев в интервью на корте.

US Open — 2019. Медведев — в финале! Это фантастика! Даниил Медведев победил болгарина Григора Димитрова. Россиянин — в финале турнира «Большого шлема»! Такого не было 14 лет.