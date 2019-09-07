Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Надаль обыграл Берреттини и вышел в финал US Open, где сыграет с Медведевым

Надаль обыграл Берреттини и вышел в финал US Open, где сыграет с Медведевым
Теннис / US Open 2019 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал Открытого чемпионата США, обыграв в 1/2 финала итальянца Маттео Берреттини в трёх сетах со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 6:1. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и продолжалась 2 часа 39 минут.

Надаль сделал 4 эйса, совершил 4 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнтов из 16. На счету Берреттини 9 подачи на вылет, 2 двойные ошибки, а также ни одного реализованных брейк-пойнта.

В финале турнира, который пройдёт в воскресенье 8 сентября, Надаль сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Начало матча — 23.00, мск.

В 2018 году победителем Открытого чемпионата США стал серб Новак Джокович.

Даниил Медведев — первый русский финалист Шлема в мужском туре за последние 14 лет.

US Open (м). 1/2 финала
07 сентября 2019, суббота. 02:15 МСК
Маттео Берреттини
25
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
           
6 6 		4 1    
7 8 		6 6    
             
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент