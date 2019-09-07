Надаль обыграл Берреттини и вышел в финал US Open, где сыграет с Медведевым

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал Открытого чемпионата США, обыграв в 1/2 финала итальянца Маттео Берреттини в трёх сетах со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 6:1. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и продолжалась 2 часа 39 минут.



Надаль сделал 4 эйса, совершил 4 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнтов из 16. На счету Берреттини 9 подачи на вылет, 2 двойные ошибки, а также ни одного реализованных брейк-пойнта.



В финале турнира, который пройдёт в воскресенье 8 сентября, Надаль сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Начало матча — 23.00, мск.



В 2018 году победителем Открытого чемпионата США стал серб Новак Джокович.



Даниил Медведев — первый русский финалист Шлема в мужском туре за последние 14 лет.