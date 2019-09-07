Надаль: Медведев — самый сильный соперник, он играл в лучший теннис в туре

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над итальянцем Маттео Берреттини в полуфинале US Open.
«Первый сет был немного разочаровывающим, но на тай-брейке мне немного повезло, потому что он вёл 5:2 и 4:0. Но я выжил в тот, а затем матч полностью изменился. Я начал играть более спокойно и агрессивно. Очень рад вернуться в финал US Open.
Медведев? Он делает поступательные шаги каждую неделю. У него прекрасное лето, он выиграл в Цинциннати, прошел в финал в Монреале и Вашингтоне, а теперь и здесь. Этим летом он играл в лучший теннис в туре, поэтому он самый сильный соперник для финала. В титульном матче «Большого шлема» нельзя ожидать легкого оппонента", — приводит слова Надаля ATP Tour.
В финале Надаль сыграет с Даниилом Медведевым, ставшим первым русским финалистом Шлема в мужском туре за последние 14 лет.
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