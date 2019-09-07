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Медведев: Надаль — один из величайших чемпионов в истории тенниса

Медведев: Надаль — один из величайших чемпионов в истории тенниса
Теннис / US Open 2019 0

Российский теннисист Даниил Медведев после исторического выхода в финал Открытого чемпионата США благодаря победе над представителем Болгарии Григором Димитровым лестно высказался о сопернике по титульному матчу испанце Рафаэле Надале.

«Говоря о Рафе, трудно найти слова. Он один из величайших чемпионов в истории нашего спорта. Просто машина, зверь на площадке.

Лето было таким быстрым и долгим одновременно. Долгим, потому что я сыграл так много матчей. Быстрым, потому что у меня не было ни минуты, чтобы просто сесть, оглянуться назад и сказать: „Хорошо, я сделал удивительные вещи“, — приводит слова Медведева Reuters.

Финал пройдёт завтра, 8 сентября, начиная с 23:00 мск.

Медведев — первый русский финалист турнира «Большого шлема» в мужском туре за последние 14 лет.

Надаль: Медведев — самый сильный соперник, он играл в лучший теннис в туре
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