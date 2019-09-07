Россиянка Селехметьева сыграет в финале юниорского US Open в парном разряде
Российская теннисистка Оксана Селехметьева и представительница Латвии Камилла Бартоне пробились в финал юниорского Открытого чемпионата США в парном разряде. Соревнования проходят в Нью-Йорке.
Селехметьева и Бартоне, получившие пятый номер посева, в полуфинале обыграли японку Нацуми Кавагути и венгерку Адриенн Надь (3) со счётом 7:5, 2:6, [10:7]. Спортсменки провели на корте 1 час 11 минут.
В финале Селехментьева и Бартоне встретятся с французским дуэтом Обан Дроге/Селена Яничиевич.
Ранее стали известны финалисты US Open в одиночном разряде. У мужчин титул разыграют россиянин Даниил Медведев и представитель Испании Рафаэль Надаль. В финале женского турнира сразятся американка Серена Уильямс и Бьянка Андрееску из Канады.
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