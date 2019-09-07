Южный: Медведев играет без каких-либо провалов, он стал более стрессоустойчивым

Победитель 10 турниров ATP российский теннисист Михаил Южный оценил игру Даниила Медведева в нынешнем сезоне. Ранее уроженец Москвы вышел в финал Открытого чемпионата США, где встретится со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.
«В этом сезоне Медведев действительно здорово прибавил. В прошлом сезоне хорошо прогрессировал и в этом году, во второй половине, начал фантастически и продолжает. Уровень его игры растёт, поэтому нет ничего удивительного, что Даниил конкурирует с ведущими теннисистами мира. Есть хороший шанс выиграть турнир.
Даниил стал более стрессоустойчивым. Он играет весь матч без каких-либо провалов. Это бросается в глаза. Но это достигается уровнем игры, тренировками. Всё взаимосвязано, нет чего-то одного. Если возьмём его прошлый год, он выиграл турниры поменьше. Постепенно приближается к лидирующим позициям рейтинга. Совсем приблизился к первой тройке и может создать им хорошую конкуренцию.
Ситуацию по поводу конфликта с болельщиками не одобряю. Конечно, в матче может произойти всё что угодно, любые эмоции. Опять же, нужно общение, чтобы понимать, ради чего Медведев это делает. Со стороны и для меня это выглядит не очень хорошо, тем более второй раз. Но если Даня готов всё на карту поставить и это помогает ему выигрывать, тогда, может, у него действительно такие мысли и он всё делает неспроста и не случайно, не по глупости.
В американской публике нет ничего особенного. Наоборот, там всегда была хорошая энергетика, хорошая атмосфера. Мне нравилось. Зрители могут реагировать на многие вещи, помогать игрокам или мешать им. Но они разбираются в теннисе. Может, в США чуть более эмоционально реагируют, чем в других странах, но не более того", — приводит слова Южного «Московский комсомолец».
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