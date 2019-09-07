Берреттини: как ни странно, я до сих пор учусь теннису

Итальянский теннисист Маттео Берреттини подвел итоги полуфинального матча с испанцем Рафаэлем Надалем на Открытом чемпионате США. Он проиграл в трёх сетах со счётом 6:7 (6:8), 4:6, 1:6.
«Победа в первом сете значила бы очень много. Особенно во встрече с Рафой. Трудно уступать ему по сетам 0:1 после больше чем часа игры. Я неплохо чувствовал себя, хотя у него были шансы на моей подаче. Мне кажется, в ключевых розыгрышах я выглядел хорошо. Пытался играть смело, как и хотел.
Не могу винить себя. Я сыграл с Рафой на центральном корте в полуфинале. По-моему, всё нормально.
Я до сих пор учусь теннису. Звучит странно. Приехал сюда не очень уверенным после травмы. В Цинциннати играл плохо. Не ожидал, что удастся тут так выступить. У меня был правильный настрой. Я могу бороться с любым теннисистом. Если сконцентрирован, могу доставить проблемы кому-либо", — цитирует Берреттини официальный сайт US Open.
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