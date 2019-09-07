Экс вторая ракетка мира Корретха: Надаль и Медведев превзошли соперников во всём

Эксперт телеканалов Eurosport бывшая вторая ракетка мира, двукратный финалист «Ролан Гаррос» Алекс Корретха выразил мнение, что испанец Рафаэль Надаль и россиянин Даниил Медведев заслуженно вышли в финал Открытого чемпионата США по теннису.

«Рафа провёл отличный матч в полуфинале. Думаю, ему было бы немного легче, если бы он раньше реализовывал свои брейк-пойнты. Однако Берреттини оказал достойное сопротивление. Маттео получил отличный опыт, но Рафа вышел победителем. Он выглядит уверенно и является фаворитом финала.

Медведев, по всей видимости, уже устал. Он показал смелость, готовность побеждать лучших теннисистов мира и завоёвывать крупные титулы. На мой взгляд, эти два спортсмена заслуженно играют в финале. Они превзошли соперников во всём», — сказал Корретха в эксклюзивном интервью «Чемпионату».