Экс вторая ракетка мира Корретха: Надаль и Медведев превзошли соперников во всём

Эксперт телеканалов Eurosport бывшая вторая ракетка мира, двукратный финалист «Ролан Гаррос» Алекс Корретха выразил мнение, что испанец Рафаэль Надаль и россиянин Даниил Медведев заслуженно вышли в финал Открытого чемпионата США по теннису.
«Рафа провёл отличный матч в полуфинале. Думаю, ему было бы немного легче, если бы он раньше реализовывал свои брейк-пойнты. Однако Берреттини оказал достойное сопротивление. Маттео получил отличный опыт, но Рафа вышел победителем. Он выглядит уверенно и является фаворитом финала.
Медведев, по всей видимости, уже устал. Он показал смелость, готовность побеждать лучших теннисистов мира и завоёвывать крупные титулы. На мой взгляд, эти два спортсмена заслуженно играют в финале. Они превзошли соперников во всём», — сказал Корретха в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
- 7 сентября 2019
-
13:27
-
13:13
-
13:06
-
12:01
-
11:31
-
10:48
-
10:23
-
09:38
-
09:29
-
08:55
-
08:30
-
07:35
-
07:12
-
06:42
-
06:35
-
06:14
-
05:08
-
02:47
-
02:22
-
02:11
- 6 сентября 2019
-
23:44
-
22:20
-
21:08
-
20:54
-
20:31
-
19:49
-
19:26
-
18:57
-
18:27
-
18:10
-
17:30
-
17:01
-
16:44
-
16:09
-
15:40