Медведев: не знаю, откуда вылезают эти демоны, когда играю в теннис

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё эмоциональное поведение на корте во время нынешнего Открытого чемпионата США. В финале US Open он встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Не могу сказать, я добрый или хороший человек. Только уверен, что очень спокойный. Даже не знаю, откуда вылезают эти демоны, когда я играю в теннис. Особенно было много проблем с поведением, когда играл в юниорах. С матчей не снимали, однако штрафы на гейм получал часто.

Я делал выводы, чтобы исправить ситуацию. После каждого срыва на корте думал: «В жизни я ведь не такой. Почему так происходит? Не хочу, чтобы это повторялось». Я работал и сильно прибавил. Однако иногда всё равно срываюсь. А в обычной жизни, чтобы меня разозлить, требуется много времени. Не знаю, наверное, надо приходить и каждый день на протяжении недели стучать в дверь гостиницы в 6 утра. Тогда, пожалуй, я стану нервничать. А в целом я всегда спокойный", — цитирует Медведева официальный сайт US Open.