Надаль: эра «большой четвёрки» подходит к концу. Время не стоит на месте

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль выразил мнение, что период его доминирования в мужском теннисе вместе с сербом Новаком Джоковичем, швейцарцем Роджером Федерером и британцем Энди Марреем постепенно подходит к логическому завершению.
«Мы были на вершине почти 15 лет. Рано или поздно придут дни, когда наша эра должна закончиться. Она подходит к концу. Мне 33 года, Новаку — 32, Роджеру — 38, Энди уже тоже 32. Время не стоит на месте. Это часть жизненного цикла. Я не сильно беспокоюсь об этом, потому что в теннисе всегда будут великие чемпионы», — приводит слова Надаля Tennis World USA.
В финале Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде испанец сыграет с пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. Матч состоится в воскресенье, 8 сентября. Начало – в 23:00 мск.
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