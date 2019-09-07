Надаль: Медведев назвал меня зверем? Надеюсь, что буду таким и в финале

Второй сеяный Открытого чемпионата США Рафаэль Надаль прокомментировал похвалу в свой адрес со стороны пятой ракетки мира Даниила Медведева. Россиянин сказал, что испанец — «один из величайших чемпионов в истории спорта, просто машина и зверь на площадке».
«Медведев назвал меня зверем? Спасибо за комплимент. Всегда приятно слышать такие слова от коллег. Рад. Надеюсь, буду таким и в воскресенье в финале. Мне это понадобится.
Медведев начал очень хорошо играть ещё в Австралии. Он вышел в финал в Брисбене, а на Australian Open проиграл Новаку Джоковичу, который стал чемпионом. У него там тоже был очень трудный поединок. После этого Медведев выглядел солидно в течение всего года, хорошо играл на грунте. Слышал, что раньше на грунте он выглядел не слишком здорово, но в этом году он смотрелся отлично, выиграл много великолепных матчей», — приводит слова Надаля Tennis World USA.
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