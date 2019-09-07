Полуфиналист US Open: удивлюсь, если Медведев выиграет сет в матче с Надалем

Полуфиналист US Open 2004 и бывшая четвёртая ракетка мира британец Тим Хенман поделился ожиданиями от финального матча Открытого чемпионата США между россиянином Даниилом Медведевым (5) и испанцем Рафаэлем Надалем (2).



«Удивлюсь, если Медведев сможет выиграть сет. Рафа выглядит фантастически. Опыт играет большую роль. Если Медведев хочет оказать давление, то первые пять-семь геймов для него очень важны. Если он сумеет удерживать подачу, бороться в длинных розыгрышах и быть агрессивным, тогда он способен что-то создать. Если Рафа не будет ввязываться в перестрелку и начнёт играть быстро, то для Медведева всё может быть сложно.



Медведев смог завоевать симпатии толпы своим поведением, но я не думаю, что это будет иметь большое значение для поддержки, потому что Рафа невероятно популярен везде, где бы он ни играл.



Медведев находится в прекрасном положении. Он победил в трёх сетах и за выходной сможет перезарядить батарейки для последнего рывка», — приводит слова Хенмана Metro.

