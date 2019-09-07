Россиянка Селехметьева вышла в полуфинал юниорского US Open

Российская теннисистка Оксана Селехметьева в четвертьфинальном матче юниорского Открытого чемпионата США одержала победу над хозяйкой соревнований – 15-летней американкой Катриной Скотт (WC) – со счётом 1:6, 6:3, 6:3.



Продолжительность поединка составила 1 час 39 минут. Встреча была запланирована на пятницу, 6 сентября, однако их-за неблагоприятных погодных условий её пришлось остановить при счёте 4:1 в пользу американки в первом сете.



За выход в решающий поединок 16-летняя Селехметьева сыграет с четвёртой сеяной соревнований Марией-Камилой Осорио-Серрано из Колумбии, которая в своём четвертьфинале переиграла представительницу Латвии Камиллу Бартоне (7) – 6:3, 6:4.



Ранее Селехметьева пробилась в финал Открытого чемпионата США в парном разряде вместе с Камиллой Бартоне.

