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Россиянка Селехметьева вышла в полуфинал юниорского US Open

Россиянка Селехметьева вышла в полуфинал юниорского US Open
Теннис / US Open 2019 0

Российская теннисистка Оксана Селехметьева в четвертьфинальном матче юниорского Открытого чемпионата США одержала победу над хозяйкой соревнований – 15-летней американкой Катриной Скотт (WC) – со счётом 1:6, 6:3, 6:3.

Продолжительность поединка составила 1 час 39 минут. Встреча была запланирована на пятницу, 6 сентября, однако их-за неблагоприятных погодных условий её пришлось остановить при счёте 4:1 в пользу американки в первом сете.

За выход в решающий поединок 16-летняя Селехметьева сыграет с четвёртой сеяной соревнований Марией-Камилой Осорио-Серрано из Колумбии, которая в своём четвертьфинале переиграла представительницу Латвии Камиллу Бартоне (7) – 6:3, 6:4.

Ранее Селехметьева пробилась в финал Открытого чемпионата США в парном разряде вместе с Камиллой Бартоне.

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