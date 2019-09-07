Лендл: травмы Джоковича и Федерера – расплата за финал Уимблдона

Бывшая первая ракетка мира Иван Лендл рассказал о взаимосвязи между травмами у теннисистов и напряжёнными матчами крупных турниров на примере серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера.
«Я считаю, что психологически и физически Новак и Роджер расплатились на US Open за финал Уимблдона. Этот матч был удивительным в историческом отношении. Поединок выдался долгим, и у обоих игроков здесь были некоторые травмы. Какие-то они получили позже, а другие не удалось до конца залечить.
В своей тренерской карьере я встречался с этим сотни раз. После полуфинала «Ролан Гаррос»-2017 между Энди Марреем и Стэном Вавринкой у обоих игроков возникли трудности. Именно тогда Энди начало беспокоить бедро, с тех пор он не смог стать прежним, провёл операцию и теперь пытается вернуться. Стэн тоже отсутствовал почти год из-за травмы колена. И всё это случилось после одного матча.
В подобных поединках игроки устают психологически и физически, отдают себя без остатка, из-за чего становятся более уязвимыми для травм», — приводит слова Лендла Daily Express.
В финале Уимблдона-2019 Джокович одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).
- 7 сентября 2019
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