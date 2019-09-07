Хачанов обратился к болельщикам, рассказав о планах на сезон

Девятая ракетка мира россиянин Карен Хачанов поделился с болельщиками информацией о своём тренировочном процессе, рассказал о дальнейших турнирах и призвал поклонников поддержать его.
«Дорогие друзья, всем привет! Я хотел бы с вами поделиться своими нынешними планами. Я сейчас две недели тренируюсь в Москве, усердно работаю. Моим следующим турниром будет St. Petersburg Open. Я с нетерпением жду того, чтобы туда вернуться. Турнир начинается 16 сентября. Надеюсь вас всех там увидеть, так что приходите поболеть», — рассказал Хачанов в своём «инстаграме».
Российский теннисист завершил выступление на Открытом чемпионате США уже на стадии первого круга. Хачанов уступил 216-й ракетке мира канадцу Вашеку Поспишилу со счётом 6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6.
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