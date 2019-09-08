Гнев Серены, удивление Андрееску на награждении и поцелуи корта. Фото с US Open

7 сентября в Нью-Йорке на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» канадская теннисистка Бьянка Андрееску стала чемпионкой US Open, впервые в карьере победив на турнире «Большого шлема» в женском одиночном разряде. В решающем поединке она одолела бывшую первую ракетку планеты американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 7:5.



Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. Теннисистка из Канады 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Серены Уильямс 9 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

На взрослом уровне канадка дважды побеждала на турнирах серии WTA. Её предыдущим лучшим достижением на мэйджорах являлось попадание во второй круг на Australian Open 2019 и на «Ролан Гаррос» — 2019.

Лучшие кадры с матча Бьянка Андрееску — Серена Уильямс — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Нью-Йорке.