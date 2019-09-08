Историческая победа Андрееску над С. Уильямс — в видеообзоре финала US Open

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, посеянная на Открытом чемпионате США под 15-м номером, стала чемпионкой US Open, впервые в карьере победив на турнире «Большого шлема» в женском одиночном разряде. В решающем поединке она одолела бывшую первую ракетку планеты американку Серену Уильямс в двух сетах со счётом 6:3, 7:5.
Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. Теннисистка из Канады 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Серены Уильямс 9 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
По ходу второго сета Андрееску вела со счётом 5:1, но американка смогла отыграть матчбол и вернуться в игру. На взрослом уровне канадка дважды побеждала на турнирах серии WTA. Её предыдущим лучшим достижением на мэйджорах являлось попадание во второй круг на Australian Open 2019 и на «Ролан Гаррос»-2019.
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