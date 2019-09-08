Селехметьева не смогла выйти в финал юниорского US Open
Российская теннисистка Оксана Селехметьева проиграла в полуфинале юниорского US Open 2019, который проходит в Нью-Йорке. Она в трёх сетах уступила колумбийке Марии Камиле Осорио Серрано со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 4:6. Спортсменки провели на корте 2 часа 10 минут.
Ранее Селехметьева пробилась в финал Открытого чемпионата США в парном разряде. Она выступает в дуэте с Камиллой Бартоне из Латвии.
Напомним, в ночь с 7 на 8 сентября мск состоялся финал Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. Канадская теннисистка Бьянка Андрееску стала чемпионкой US Open, впервые в карьере победив на турнире «Большого шлема». В решающем поединке она одолела бывшую первую ракетку планеты американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 7:5.
Россиянка Селехметьева вышла в полуфинал юниорского US Open
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