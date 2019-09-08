Медведев назвал причину своих успехов на корте

Российский теннисист Даниил Медведев, который в финале Открытого чемпионата США сыграет со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем, заявил, что ему очень помогает моральная поддержка жены Дарьи.
«Супруга — мой духовный наставник. Она сильно мне помогает. Или я просто сижу один наедине с собой. Я проиграл много матчей, когда начинал рисковать. После таких игр я сидел и думал, что не хочу проигрывать только из-за риска, потери концентрации, болельщиков, судей… Не знаю, что происходит во время матчей. Хочу проигрывать только в том случае, если я был хуже соперника. Надеюсь, так будет всегда», — цитирует Медведева Tennis World USA.
По окончании US Open Медведев станет четвёртой ракеткой мира. На текущий момент Даниил занимает пятое место в рейтинге ATP.
- 8 сентября 2019
-
11:33
-
11:24
-
10:56
-
09:33
-
09:19
-
09:00
-
03:15
-
02:49
-
02:08
-
01:55
-
01:48
-
01:31
-
01:02
-
00:32
-
00:16
- 7 сентября 2019
-
23:44
-
23:04
-
22:32
-
22:19
-
22:02
-
21:44
-
21:13
-
20:43
-
20:23
-
19:50
-
19:20
-
18:48
-
18:12
-
17:39
-
17:14
-
16:55
-
15:46
-
13:27
-
13:13
-
13:06