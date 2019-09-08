Медведев назвал причину своих успехов на корте

Российский теннисист Даниил Медведев, который в финале Открытого чемпионата США сыграет со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем, заявил, что ему очень помогает моральная поддержка жены Дарьи.

«Супруга — мой духовный наставник. Она сильно мне помогает. Или я просто сижу один наедине с собой. Я проиграл много матчей, когда начинал рисковать. После таких игр я сидел и думал, что не хочу проигрывать только из-за риска, потери концентрации, болельщиков, судей… Не знаю, что происходит во время матчей. Хочу проигрывать только в том случае, если я был хуже соперника. Надеюсь, так будет всегда», — цитирует Медведева Tennis World USA.

По окончании US Open Медведев станет четвёртой ракеткой мира. На текущий момент Даниил занимает пятое место в рейтинге ATP.