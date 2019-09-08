Соболенко и Турсунов спрятали 30 билетов на финал US Open в парном разряде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сообщила, что вокруг Таймс-сквер в Нью-Йорке для болельщиков спрятаны 30 билетов на финал Открытого чемпионата США в парном разряде, где она выступает в дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс.

Билеты прятали Дмитрий Турсунов, который, скорее всего, остался в команде спортсменки, и её тренер по физподготовке Джейсон Стейси.

В «Инстаграме» Соболенко показала локации и называла адреса, где находятся билеты. Турсунов и Стейси на месте ждали, кто их заберёт.

Напомним, в полуфинале US Open Соболенко и Мертенс обыграли американок Кэролайн Доулхайд и Ваню Кинг. В решающем противостоянии они встретятся с парой Виктория Азаренко (Беларусь)/Эшли Барти (Австралия). Финал начнётся сегодня, 8 сентября, не ранее 20:00 мск.