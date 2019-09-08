Соболенко и Турсунов спрятали 30 билетов на финал US Open в парном разряде
Белорусская теннисистка Арина Соболенко сообщила, что вокруг Таймс-сквер в Нью-Йорке для болельщиков спрятаны 30 билетов на финал Открытого чемпионата США в парном разряде, где она выступает в дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс.
Билеты прятали Дмитрий Турсунов, который, скорее всего, остался в команде спортсменки, и её тренер по физподготовке Джейсон Стейси.
В «Инстаграме» Соболенко показала локации и называла адреса, где находятся билеты. Турсунов и Стейси на месте ждали, кто их заберёт.
Напомним, в полуфинале US Open Соболенко и Мертенс обыграли американок Кэролайн Доулхайд и Ваню Кинг. В решающем противостоянии они встретятся с парой Виктория Азаренко (Беларусь)/Эшли Барти (Австралия). Финал начнётся сегодня, 8 сентября, не ранее 20:00 мск.
Соболенко: это же «Большой шлем», Турсунов не может уйти!
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