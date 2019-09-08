Канадская теннисистка Бьянка Андрееску стала победительницей Открытого чемпионата США в одиночном разряде. В финале она обыграла американку Серену Уильямс и впервые в карьере завоевала титул на турнире «Большого шлема».
9 из 15 последних крупных турниров WTA выиграли теннисистки не старше 23 лет, в числе которых оказалась и Андрееску. Полный список выглядит следующим образом:
US Open 2018: Наоми Осака (Япония), 20 лет 10 месяцев
Ухань: Арина Соболенко (Беларусь), 20 лет 4 месяца
Australian Open: Осака, 21 год 3 месяца
Дубаи: Белинда Бенчич (Швейцария), 22 года 11 месяцев
Индиан-Уэллс: Бьянка Андрееску (Канада), 18 лет 9 месяцев
Mайами: Эшли Барти (Австралия), 22 года 11 месяцев
Открытый чемпионат Франции: Барти, 23 года 1 месяц
Торонто: Андрееску, 19 лет 1 месяц
US Open 2019: Андрееску, 19 лет 2 месяца.
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