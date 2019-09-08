9 из 15 последних крупных турниров WTA выиграли теннисистки не старше 23 лет

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску стала победительницей Открытого чемпионата США в одиночном разряде. В финале она обыграла американку Серену Уильямс и впервые в карьере завоевала титул на турнире «Большого шлема».

9 из 15 последних крупных турниров WTA выиграли теннисистки не старше 23 лет, в числе которых оказалась и Андрееску. Полный список выглядит следующим образом:

US Open 2018: Наоми Осака (Япония), 20 лет 10 месяцев

Ухань: Арина Соболенко (Беларусь), 20 лет 4 месяца

Australian Open: Осака, 21 год 3 месяца

Дубаи: Белинда Бенчич (Швейцария), 22 года 11 месяцев

Индиан-Уэллс: Бьянка Андрееску (Канада), 18 лет 9 месяцев

Mайами: Эшли Барти (Австралия), 22 года 11 месяцев

Открытый чемпионат Франции: Барти, 23 года 1 месяц

Торонто: Андрееску, 19 лет 1 месяц

US Open 2019: Андрееску, 19 лет 2 месяца.