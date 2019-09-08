Клуб НБА оригинально поздравил теннисистку Андрееску с победой на US Open

Чемпионы НБА команда «Торонто Рэпторс» поздравила канадку Бьянку Андрееску с победой на Открытом чемпионате США по теннису.

В аккаунте клуба в «Твиттере» была опубликована фотография, на которой изображена именная майка 19-летней спортсменки с чемпионским трофеем НБА. Ранее Андрееску неоднократно поддерживала «Торонто Рэпторс».

Андрееску стала первым представителем Канады, кто смог выиграть турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. В решающем поединке она одолела экс первую ракетку планеты американку Серену Уильямс.

На взрослом уровне канадка дважды побеждала на турнирах серии WTA. Её предыдущим лучшим достижением на мэйджорах являлось попадание во второй круг на Australian Open 2019 и на «Ролан Гаррос» — 2019.

С новой недели Бьянка станет пятой ракеткой мира.

Запись доступна на странице «Торонто Рэпторс» в «Твиттере».