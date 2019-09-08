Чесноков: Медведеву с Надалем надо отыграть матч жизни

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков выразил мнение, что для российского теннисиста Даниила Медведева финал Открытого чемпионата США с испанцем Рафаэлем Надалем будет матчем жизни.

Игра начнётся сегодня, 8 сентября, не ранее 23:00 мск.

«Надаль — не Димитров. Будет совершенно другая игра по сравнению с полуфиналом. Надаль сейчас в невероятно хорошей форме. Даниилу надо использовать любой маленький шанс в матче с Рафаэлем. Вот он повёл — 2:0 в матче с Димитровым и чуть-чуть смягчил свою игру. Такое не пройдёт с Надалем. Против него надо играть нереально здорово. Медведеву надо отыграть матч жизни сегодня.

Чтобы победить Надаля, надо играть более агрессивно. Но когда Надаль начинает вращать и догонять все безнадёжные мячи, я не знаю, что с ним делать. Как минимум надо подавать первую подачу с показателем 60 процентов. У Даниила очень хорошая первая подача. Чтобы выиграть финал, Медведеву надо лучше играть, чем в полуфинале с Димитровым.

Если анализировать последний матч Медведева с Надалем, то игры-то и не было там — 6:3 и 6:0. Но сегодня Медведев уже другой игрок. У Медведева колоссальные ноги, как он вытягивает безнадёжные мячи! И психика у него железная сейчас", — цитирует Чеснокова «Р-Спорт».