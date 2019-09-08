Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Текстовая онлайн-трансляция финала US Open Медведев — Надаль

Текстовая онлайн-трансляция финала US Open Медведев — Надаль
Теннис / US Open 2019 0

Сегодня, 8 сентября, пройдёт финал Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под пятым номером, и представитель Испании Рафаэль Надаль (2). Поединок начнётся не ранее 23:00 мск.

В личных встречах Надаль выигрывает — 1-0. Единственная игра прошла в этом году на «Мастерсе» в Монреале (Канада).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция финала US Open Медведев — Надаль.

В полуфиналах Медведев обыграл болгарина Григора Димитрова, а Надаль взял верх над Маттео Берреттини из Италии.

В 2018 году победителем Открытого чемпионата США стал серб Новак Джокович. В этом сезоне уроженец Белграда не смог защитить титул, проиграв в четвёртом круге швейцарцу Стэну Вавринке.

Легенда против Медведева. Это лучший финал, какой мог быть
Рафаэль Надаль по пути к финалу US Open отдал лишь один сет. Теперь он сразится за титул с ярко зажегшейся звездой из России.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент