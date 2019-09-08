Сегодня, 8 сентября, пройдёт финал Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под пятым номером, и представитель Испании Рафаэль Надаль (2). Поединок начнётся не ранее 23:00 мск.



В личных встречах Надаль выигрывает — 1-0. Единственная игра прошла в этом году на «Мастерсе» в Монреале (Канада).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция финала US Open Медведев — Надаль.

В полуфиналах Медведев обыграл болгарина Григора Димитрова, а Надаль взял верх над Маттео Берреттини из Италии.

В 2018 году победителем Открытого чемпионата США стал серб Новак Джокович. В этом сезоне уроженец Белграда не смог защитить титул, проиграв в четвёртом круге швейцарцу Стэну Вавринке.