В 4-й раз в истории за титул на US Open сыграют финалисты «Мастерса» в Монреале

В четвёртый раз в Открытой эре (с 1968 года) финал Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде пройдёт с участием обоих финалистов недавнего турнира АТР в Канаде. Причём, во всех случаях, «Мастерса» в Монреале. В 1985 году это были американец Джон Макинрой и чех Иван Лендл, в 1995-м – американцы Пит Сампрас и Андре Агасси, в 2007 году – швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович. Любопытно, что финал «Мастерса» в Монреале выиграли Макинрой, Агасси и Джокович. Победителями US Open стали Лендл, Сампрас и Федерер.

В 2019 году победителем «Мастерса 1000» в Монреале стал испанец Рафаэль Надаль, который не испытал проблем во встрече с россиянином Даниилом Медведевым, разгромив соперника со счётом 6:3, 6:0. Тогда это была первая встреча соперников в официальных матчах. В финале US Open Надаль и Медведев встретятся вновь.