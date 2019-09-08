Сафин: Надаль хочет победить в финале US Open сильнее, чем Медведев

Победитель US Open – 2000, бывшая первая ракетка мира Марат Сафин проанализировал шансы россиянина Даниила Медведева и испанца Рафаэля Надаля на победу в финале Открытого чемпионата США – 2019.

«Медведев не то чтобы на голову выше и априори лучше Надаля, просто у него отличные шансы на успех. Физика его не подкачает, парень молодой, с мозгами, играет мощно. Он точно не испугается.

Рафа не только опытнее, он старше. Поверьте, он хочет победить сильнее, чем Даня. Проиграть сопернику, который младше тебя, — слишком болезненный удар. Но в целом — да, Медведев, по идее, будет играть свободнее, ведь на него ничего давит, от Надаля же ничего, кроме победы, никто не ждёт, и это может его сломить.

Что нужно делать Медведеву, чтобы обыграть Надаля? Играть спокойно, держаться, не нервничать, не расстраиваться, если вдруг что-то пойдёт не так. Судьба финала будет решена в двух-трёх мячах, и до них нужно дойти с холодной головой.

Думаю, многое будет зависеть от того, как начнётся матч. Медведеву нужно держать свою подачу. Это самое важное. У Надаля этот компонент чуть слабее, так что в этом преимущество на стороне Дани. Надо активно атаковать и выстоять в решающие моменты. Но, похоже, он парень не из пугливых, так что, как и ранее, я верю в его победу. Ему по силам сделать этот последний шаг», — приводит слова Сафина RT.