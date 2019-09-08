14 теннисисток топ-100 займут высшие позиции в рейтинге WTA после US Open
Сразу 14 теннисисток топ-100 рейтинга WTA после Открытого чемпионата США – 2019 обновят свой высший рейтинг в карьере. Победительница US Open канадка Бьянка Андрееску станет пятой ракеткой мира. Китаянка Ван Цян поднимется на 12-е место в мировой классификации. Хорватка Донна Векич станет 21-й ракеткой мира. В топ-30 войдут гречанка Мария Саккари (28) и украинка Даяна Ястремская (30).
Американка Элисон Риске станет 34-й ракеткой мира, россиянка Екатерина Александрова – 39-й. Также поднимутся в рейтинге WTA полька Магда Линетт (45), россиянка Вероника Кудерметова (48), Онс Жабер из Туниса (51), француженка Фиона Ферро (61), россиянка Анна Блинкова (79), испанка Паула Бадоса (88) и американка Кристи Ан (93), которая дебютирует в топ-100.
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